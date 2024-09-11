Який ріст ВВП прогнозує МВФ

МВФ прогнозує, що за підсумками 2024 року економіка зросте на 3%, а інфляція прискориться до 9%. Раніше Фонд очікував, що зростання ВВП перебуватиме в межах 2,5 – 3,5%, а інфляція сягатиме 8%.

Читайте також: Як МВФ вплинув на валютну політику НБУ

За прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності. Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року – на рівні 3%, а інфляції – до 9%,

– йдеться у звіті.

Економічне зростання у 2025 році прогнозується Фондом на рівні 2,5 – 3,5%. Водночас ризики прогнозу є надзвичайно високими.