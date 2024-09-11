Який результат цих переговорів

НБУ планує рухатись до збільшення гнучкості курсу гривні до долара При цьому, регулятор буде контролювати можливі коливання.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін.

Пишний заявляє, що теперішня політика НБУ та режим керованої гнучкості дозволяють запобігати надмірним коливанням. Дії регулятора також спрямовані на контроль курсових та інфляційних очікувань.

Рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування,

– наголошує Пишний.

Нагадаємо! Місія МВФ працювала в Україні з 4 по 10 вересня.