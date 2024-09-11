Какой результат этих переговоров

НБУ планирует двигаться к увеличению гибкости курса гривны к доллару При этом, регулятор будет контролировать возможные колебания.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Обменный курс и в дальнейшем будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям.

Пышный заявляет, что нынешняя политика НБУ и режим управляемой гибкости позволяют предотвращать чрезмерные колебания. Действия регулятора также направлены на контроль курсовых и инфляционных ожиданий.

Движемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию,

– отмечает Пышный.

Напомним! Миссия МВФ работала в Украине с 4 по 10 сентября.