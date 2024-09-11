Яку суму потрібно декларувати при виїзді до Польщі

Відомо, що іноземна валюта або ж банківські метали на суму, яка перевищує еквівалент 10 тисяч євро, потребує декларування.

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За офіційним курсом НБУ, станом на 11 вересня, 10 тисяч євро, або ж десь 11 тисяч доларів – це понад 450 тисяч гривень.

При перетині кордону з Польщею, особа повинна заповнити спеціальний митний бланк, іншими словами – декларацію транскордонного переміщення, якщо ліміт дозволеної для перевезення суми перевищено.

Зразок бланка можна роздрукувати самостійно й заповнити заздалегідь, або ж зробити це безпосередньо на митниці.

Якщо ви самостійно роздруковуєте бланк, тоді варто дотримуватися вимог друку – розмір аркуша 210х296 мм, тобто А4.

Зауважте! Для підтвердження походження коштів потрібні також банківські виписки, які бувають двох видів: про зняття готівки із власних рахунків та про придбання банківських металів у відповідних установах.