Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете на 2025 год. Какой размер ВВП прогнозируют, передает 24 Канал.

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Размер ВВП 2025 год

Согласно пояснительной записке, по итогам 2025 года прогнозируется продолжение постепенного восстановления экономики, – рост реального ВВП на уровне 2,7%.

Так, ожидается, что увеличение валового внутреннего продукта в номинальном эквиваленте составит 8 466,3 миллиарда гривен.

Основные прогнозные макропоказатели:

Обратите внимание! Ожидается, что по итогам 2024 года ВВП вырастет на 3,5%. В частности, составит 7 484,7 миллиарда гривен.

Что будет с импортом и экспортом в 2025 году