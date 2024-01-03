Держборг вимірюється десятками трильйонів: США побив власний рекорд

Щоденний звіт міністерства фінансів США за 29 грудня показав, що непогашений держборг країни склав 34 трильйони доларів. Такої критичної суми держава ще ніколи не досягала.

Держборг США

Ще у вересні на тлі зростання федерального дефіциту, який спричинили податкові надходження та зростання федеральних витрат, держборг США перевищив суму у 33 трильйони доларів. Згодом він доріс до 34 трильйонів доларів.

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Наступного тижня Конгрес повернеться до столиці аби обговорити останні терміни 19 січня та 2 лютого для врегулювання державних витрат до вересня. Це станеться згідно з вимогами республіканців скоротити витрати у 2024 фінансовому році нижче рівня узгодженого в червні.

Також на цій зустрічі політики сподіваються ухвалити надзвичайну допомогу Україні та Ізраїлю.

Якщо Конгрес не затвердить відповідних 10 законопроєктів про витрати на 2024 рік, це може призвести до режиму закриття в агенствах Вашингтону. Досягнути компромісу у цих питаннях можу бути важко, адже майбутні президентські вибори скоро опиняться в центрі уваги.

Ми, як і раніше, сподіваємося, що політики вживуть подальших заходів щодо скорочення наших запозичень або шляхом підвищення податків, скорочення видатків, або створення податково-бюджетної комісії – або, в ідеалі, зробивши все перераховане вище,

– сказала президент комітету з федерального бюджету, групи з нагляду за бюджетною ситуацією Майя МакГінеас.

Звідки взявся такий борг

За словами представника Білого дому Майкла Кікукави, таке збільшення боргу було спровоковане рішенням республіканців знизити податки у 2017 році.

Республіканці в Конгресі хочуть подвоїти ставку на MAGAnomics, виділивши понад 3 трильйони доларів у вигляді подарунків на користь багатих, одночасно змушуючи працелюбних американців платити за це, скорочуючи програми соціального забезпечення, Medicare та Medicaid,

– сказав він.

Байден планує скоротити дефіцит США на 2,5 трильйона доларів протягом 10 років. Зробити це він хоче підвищивши податки великим корпораціям та багатим американцям. Також можуть скоротити витрати на фармацевтичні препарати та податкові пільги для нафтових компаній.