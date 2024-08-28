Плюс 3 мільярди доларів: держборг України зріс за місяць
28 серпня 2024, 11:10Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів
Станом на 31 липня державний борг України становив 6,374 трильйона гривень. У валютному еквіваленті це 155,36 мільярда доларів.
Державний борг України зріс на місяць
За липень сума державного боргу зросла на 206,16 мільярда гривень або 3,20 мільярда доларів у еквіваленті.
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Нині держборг зростає через збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Відповідно більша частина цього боргу – це позики, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.
30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України знизилася з 6,24% до 5,6%.
Нагадаємо! У липні на валютні рахунки надійшло 2,483 мільярда доларів.
Ця сума поділяється на:
- 2,197 мільярда доларів – від Міжнародного валютного фонду;
- 286 мільйонів доларів – від розміщення валютних ОВДП.