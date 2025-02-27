Держборг України знову зріс: як він змінився з початку року

Державний та гарантований державою борг України у січні цього року зріс. Загалом він збільшився на 87,03 мільярди гривень.

Як змінився розмір держборгу України

За підсумками січня, держборг України сягнув 7,07 трильйонів гривень або 168,99 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Зверніть увагу! У доларовому еквіваленті держборг у січні зріс на 2,93 мільярда доларів.

Загалом держборг розподілявся так:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 5,14 трильйона гривень – 122,9 мільярда доларів – 72,74% від загальної суми;

внутрішній борг – 1,93 трильйона гривень – 46,07 мільярдів доларів – 27,26%.

При цьому, державний борг України складав – 6,78 трильйона гривень чи 162,08 мільярдів доларів. Його частка – 95,91% від загальної суми.

А от гарантований державою борг України сягнув 289,08 мільярдів гривень або 6,91 мільярда доларів. Частка цього значення від загальної суми – 4,09%.