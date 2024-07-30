Новий максимум: держборг України зріс

За останній місяць державний борг України збільшився майже на 1%, досягнувши нового історичного максимуму в 6 168 мільярдів гривень. Незважаючи на це, уряд зберігає оптимізм щодо своєї здатності керувати ситуацією, покладаючись на макрофінансові надходження для підтримки економіки країни в умовах війни.

Держборг України

Данило Гетманцев розповів, що станом на кінець червня державний та гарантований державою борг у валютному еквіваленті становив 152,2 мільярда доларів, тобто на 1,2 мільярда доларів (0,8%) більше, аніж у червні.

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Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Основна частина приросту держборгу за звітній місяць зумовлюється залученням чергового траншу пільгового фінансування від ЄС у розмірі 1,9 мільярда євро за програмою Ukraine Facility.

Нині держборг складається з:

54,2% – зовнішні офіційні позики (включно з позиками від ЄС – 25,94%);

26,6% – ОВДП;

13,9% – єврооблігації (включно з гарантованими державою);

5,2% – інша заборгованість.

Нині держборг на 74,7% є валютними позиками і на 25,3% гривневими. Якщо у місцевому еквіваленті, то борг на 72,2% зовнішній на 27,8% внутрішній.

Очікується, що для вирішення цієї проблеми уряд досягне остаточної домовленості про реструктуризацію єврооблігацій на загальну суму близько 20 мільярдів доларів. Державний борг значно збільшився під час війни, що призвело до зменшення частки цих цінних паперів у загальній структурі державного боргу майже вдвічі.

Утім, заключення боргової угоди із зовнішніми комерційними кредиторами залишається критично важливим для збалансування нашого бюджету під час гарячої фази російської агресії, повернення на зовнішні ринки капіталу після війни та досягнення стійкості державного боргу у довгостроковій перспективі,

– додав Гетманцев.

Уряд планує залучити близько 20 мільярдів доларів пільгового боргового фінансування від ключових донорів. Очікується, що це фінансування буде доступне протягом наступних п'яти місяців і триватиме до кінця 2024 року.

Нагадаю, урядовий законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2024 передбачає додаткове залучення ОВДП на суму 160,2 мільярда гривень до кінця року. Прекрасно розуміємо, що без зміни політики НБУ та стимулювання банків до купівлі військових облігацій вийти на такі показники проведення аукціонів неможливо. Інше потенційне джерело – залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ (165 мільярда гривень),

– підсумував він.

G7 постановили, що Україна отримає 50 мільярдів доларів із заморожених російських суверенних активів. Крім того, планується збільшити обсяги розміщення облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах для покриття дефіциту військових витрат до кінця 2024 року і в подальшому.