Хто може отримати виплату
Деякі пенсіонери отримають разові виплати до Дня Незалежності України, зокрема ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни з особливими заслугами перед батьківщиною.
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Пенсіонери, які мають право на ці виплати, отримають їх у серпні разом з іншою пенсією без додаткового звернення.
Ветерани війни, які проходять службу або працюють і не є пенсіонерами, отримають кошти на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де вони проходять службу чи працюють. Це відбудеться на підставі заяв, поданих через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Розмір виплат до Дня Незалежності
До Дня Незалежності люди можуть отримати такі виплати:
- 3100 гривень – особи з I групою інвалідності, набутою через війну чи перебування в концтаборах, а також особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
- 2900 гривень – особи з II групою інвалідності через війну чи перебування в концтаборах.
- 2700 гривень – особи з III групою інвалідності через війну чи перебування в концтаборах.
- 1000 гривень – учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, та колишні неповнолітні в’язні концтаборів.
- 650 гривень – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та певних інших категорій.
- 450 гривень – учасники війни та колишні в’язні концтаборів, яких було примусово вивезено на роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.