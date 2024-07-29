Кто может получить выплату
Некоторые пенсионеры получат разовые выплаты ко Дню Независимости Украины, в частности ветераны войны, жертвы нацистских преследований, а также граждане с особыми заслугами перед родиной.
Читайте также Вообще без пенсии: кто на старости будет получать только соцпомощь
Пенсионеры, которые имеют право на эти выплаты, получат их в августе вместе с другой пенсией без дополнительного обращения.
Ветераны войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, получат средства на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где они проходят службу или работают. Это произойдет на основании заявлений, поданных через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Размер выплат ко Дню Независимости
Ко Дню Независимости люди могут получить такие выплаты:
- 3100 гривен – лица с I группой инвалидности, приобретенной из-за войны или пребывания в концлагерях, а также лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.
- 2900 гривен – лица со II группой инвалидности из-за войны или пребывания в концлагерях.
- 2700 гривен – лица с III группой инвалидности из-за войны или пребывания в концлагерях.
- 1000 гривен – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
- 650 гривен – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и определенных других категорий.
- 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, которых было принудительно вывезено на работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.