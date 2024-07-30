Госдолг Украины

Даниил Гетманцев рассказал, что по состоянию на конец июня государственный и гарантированный государством долг в валютном эквиваленте составил 152,2 миллиарда долларов, то есть на 1,2 миллиарда долларов (0,8%) больше, чем в июне.

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Даниил Гетманцев

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Основная часть прироста госдолга за отчетный месяц обусловлена привлечением очередного транша льготного финансирования от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.

Сейчас госдолг состоит из:

  • 54,2% – внешние официальные займы (включая займы от ЕС – 25,94%);
  • 26,6% – ОВГЗ;
  • 13,9% – еврооблигации (включая гарантированные государством);
  • 5,2% – другая задолженность.

Ожидается, что для решения этой проблемы правительство достигнет окончательной договоренности о реструктуризации еврооблигаций на общую сумму около 20 миллиардов долларов. Государственный долг значительно увеличился во время войны, что привело к уменьшению доли этих ценных бумаг в общей структуре государственного долга почти вдвое.

Впрочем, заключение долгового соглашения с внешними коммерческими кредиторами остается критически важным для сбалансирования нашего бюджета во время горячей фазы российской агрессии, возвращение на внешние рынки капитала после войны и достижения устойчивости государственного долга в долгосрочной перспективе,
– добавил Гетманцев.

Правительство планирует привлечь около 20 миллиардов долларов льготного долгового финансирования от ключевых доноров. Ожидается, что это финансирование будет доступно в течение следующих пяти месяцев и продлится до конца 2024 года.

Напомню, правительственный законопроект о внесении изменений в госбюджет-2024 предусматривает дополнительное привлечение ОВГЗ на сумму 160,2 миллиарда гривен до конца года. Прекрасно понимаем, что без изменения политики НБУ и стимулирования банков к покупке военных облигаций выйти на такие показатели проведения аукционов невозможно. Другой потенциальный источник – остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений (165 миллиарда гривен),
– подытожил он.