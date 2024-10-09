Затвердження держбюджету на 2025 рік: голова комітету ВР озвучила терміни
Джерело:Укрінформ
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету озвучила терміни затвердження державного бюджету України на 2025 рік. Нині він перебуває на етапі правок.
Коли можуть затвердити держбюджет-2025
Верховна Рада має намір ухвалити державний бюджет на 2025 рік у першому читанні наприкінці жовтня, а в другому – наприкінці листопада, сказала голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Укрінформ.
Читайте також: Грошей недостатньо: у Мінфіні пояснили причини "історичного" підвищення податків
За словами Підласої, наразі проєкт держбюджету знаходиться на стадії розгляду поправок.
Народні депутати цього року подали понад 2 тисячі поправок до бюджету. Це десь на 400 більше, ніж минулого року. У наступний тиждень ми будемо їх розглядати в Комітеті з питань бюджету. Після цього планується в кінці жовтня голосування в першому читанні у сесійній залі Верховної Ради, у кінці листопада - голосування в другому читанні та в цілому.
Підласа зазначила, що головним пріорітетом проєкту бюджету є оборона, а видатки на цей сектор заплановані на рівні 2,2 трильйона гривень.
Більш ніж половина з цих коштів піде на забезпечення військовослужбовців – 1,2 трильйона гривень. Водночас 737 мільярдів гривень спрямують на закупівлю та модернізацію озброєння та техніки, зокрема 47 мільярдів гривень – на виробництво дронів в Україні,
– розповіла Підласа.
Водночас соціальну сферу виділено близько 419 мільярда гривень, а на обслуговування державного боргу – 481 мільярд гривень.
Інші показники держбюджету на 2025 рік, про які зараз відомо, включають:
- Отримання грантів у розмірі 87,7 мільярда гривень, що становить 4% від загальних доходів бюджету або 1% від ВВП.
- Зовнішній борг на 2025 рік оцінюється в 1 746,5 мільярда гривень (приблизно 38,8 мільярда доларів за курсом 45 гривень за долар).
- Дефіцит бюджету складатиме 19,4% ВВП.
- Податки залишатимуться основним джерелом доходів, заплановані на рівні майже 2 трильйонів гривень. Це на 26% більше, ніж у 2024 році.
- Мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 гривень, а прожитковий мінімум — 2 920 гривень.