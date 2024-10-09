Затвердження держбюджету на 2025 рік: голова комітету ВР озвучила терміни

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету озвучила терміни затвердження державного бюджету України на 2025 рік. Нині він перебуває на етапі правок.

Коли можуть затвердити держбюджет-2025

Верховна Рада має намір ухвалити державний бюджет на 2025 рік у першому читанні наприкінці жовтня, а в другому – наприкінці листопада, сказала голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Укрінформ.

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За словами Підласої, наразі проєкт держбюджету знаходиться на стадії розгляду поправок.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Народні депутати цього року подали понад 2 тисячі поправок до бюджету. Це десь на 400 більше, ніж минулого року. У наступний тиждень ми будемо їх розглядати в Комітеті з питань бюджету. Після цього планується в кінці жовтня голосування в першому читанні у сесійній залі Верховної Ради, у кінці листопада - голосування в другому читанні та в цілому.

Підласа зазначила, що головним пріорітетом проєкту бюджету є оборона, а видатки на цей сектор заплановані на рівні 2,2 трильйона гривень.

Більш ніж половина з цих коштів піде на забезпечення військовослужбовців – 1,2 трильйона гривень. Водночас 737 мільярдів гривень спрямують на закупівлю та модернізацію озброєння та техніки, зокрема 47 мільярдів гривень – на виробництво дронів в Україні,

– розповіла Підласа.

Водночас соціальну сферу виділено близько 419 мільярда гривень, а на обслуговування державного боргу – 481 мільярд гривень.

Інші показники держбюджету на 2025 рік, про які зараз відомо, включають: