Для чого потрібне підвищення податків

Усі податки, що надходять до держбюджету України, йдуть на сектор безпеки та оборони, але навіть цього недостатньо. Тому важливо ухвалити податкові зміни в другому читанні, повідомляє Мінфін.

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Всі зібрані податки у держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Проте навіть їх не вистачає, тому залишок покривається з інших джерел, у тому числі неподаткових доходів та внутрішніх запозичень,

– йдеться у повідомленні.

Міністерство пояснює, що попри збільшення витрат, податки не змінювалися з початку повномасштабної війни, а у 2022 році навіть були введені податкові пільги. Через це у 2023 році податкові надходження до бюджету становили 32,4% від ВВП, що все ще нижче рівнів 2013 року (37%) і 2021 року (33,1%).

Видатки на оборону та безпеку / Інфографіка – Мінфін

Отже, дедалі більші потреби в безпеці та обороні, на які йдуть всі внутрішні ресурси, вимагають вжиття необхідних заходів.