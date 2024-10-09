Утверждение госбюджета на 2025 год: глава комитета ВР озвучила сроки

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета озвучила сроки утверждения государственного бюджета Украины на 2025 год. Сейчас он находится на этапе правок.

Когда могут утвердить госбюджет-2025

Верховная Рада намерена принять государственный бюджет на 2025 год в первом чтении в конце октября, а во втором – в конце ноября, сказала председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает Укринформ.

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По словам Пидласой, сейчас проект госбюджета находится на стадии рассмотрения поправок.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Народные депутаты в этом году подали более 2 тысяч поправок в бюджет. Это где-то на 400 больше, чем в прошлом году. В следующую неделю мы будем их рассматривать в Комитете по вопросам бюджета. После этого планируется в конце октября голосование в первом чтении в сессионном зале Верховной Рады, в конце ноября - голосование во втором чтении и в целом.

Пидласа отметила, что главным приоритетом проекта бюджета является оборона, а расходы на этот сектор запланированы на уровне 2,2 триллиона гривен.

Более половины из этих средств пойдет на обеспечение военнослужащих – 1,2 триллиона гривен. В то же время 737 миллиардов гривен направят на закупку и модернизацию вооружения и техники, в частности 47 миллиардов гривен – на производство дронов в Украине,

– рассказала Пидласа.

В то же время социальную сферу выделено около 419 миллиарда гривен, а на обслуживание государственного долга – 481 миллиард гривен.

Другие показатели госбюджета на 2025 год, о которых сейчас известно, включают: