Когда могут утвердить госбюджет-2025
Верховная Рада намерена принять государственный бюджет на 2025 год в первом чтении в конце октября, а во втором – в конце ноября, сказала председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает Укринформ.
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По словам Пидласой, сейчас проект госбюджета находится на стадии рассмотрения поправок.
Народные депутаты в этом году подали более 2 тысяч поправок в бюджет. Это где-то на 400 больше, чем в прошлом году. В следующую неделю мы будем их рассматривать в Комитете по вопросам бюджета. После этого планируется в конце октября голосование в первом чтении в сессионном зале Верховной Рады, в конце ноября - голосование во втором чтении и в целом.
Пидласа отметила, что главным приоритетом проекта бюджета является оборона, а расходы на этот сектор запланированы на уровне 2,2 триллиона гривен.
Более половины из этих средств пойдет на обеспечение военнослужащих – 1,2 триллиона гривен. В то же время 737 миллиардов гривен направят на закупку и модернизацию вооружения и техники, в частности 47 миллиардов гривен – на производство дронов в Украине,
– рассказала Пидласа.
В то же время социальную сферу выделено около 419 миллиарда гривен, а на обслуживание государственного долга – 481 миллиард гривен.
Другие показатели госбюджета на 2025 год, о которых сейчас известно, включают:
- Получение грантов в размере 87,7 миллиарда гривен, что составляет 4% от общих доходов бюджета или 1% от ВВП.
- Внешний долг на 2025 год оценивается в 1 746,5 миллиарда гривен (примерно 38,8 миллиарда долларов по курсу 45 гривен за доллар).
- Дефицит бюджета будет составлять 19,4% ВВП.
- Налоги будут оставаться основным источником доходов, запланированы на уровне почти 2 триллионов гривен. Это на 26% больше, чем в 2024 году.
- Минимальная зарплата останется на уровне 8 000 гривен, а прожиточный минимум - 2 920 гривен.