Держбюджет на 2025 рік: Кабмін офіційно подав до Ради проєкт закону

Кабінет Міністр подав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Його зареєстрували 14 вересня.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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Держбюджет на 2025 рік

Про реєстрацію відповідного законопроєкту повідомив, зокрема, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Кабінетом Міністрів України, як суб'єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Реєстраційний № 12000,

– заявив Тарас Мельничук.

Зауважимо, напередодні Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив основні параметри проєкту Держбюджету-2025. Зокрема: