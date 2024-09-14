Держбюджет на 2025 рік: Кабмін офіційно подав до Ради проєкт закону
Кабінет Міністр подав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Його зареєстрували 14 вересня.
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Що вже відомо, передає 24 Канал.
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Держбюджет на 2025 рік
Про реєстрацію відповідного законопроєкту повідомив, зокрема, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.
Кабінетом Міністрів України, як суб'єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Реєстраційний № 12000,
– заявив Тарас Мельничук.
Зауважимо, напередодні Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив основні параметри проєкту Держбюджету-2025. Зокрема:
- доходи – 2336,3 мільярда гривень (у тому числі загальний фонд – 2095,2 мільярда гривень),
- видатки – 3938,2 мільярда гривень (3643,6 мільярда гривень),
- дефіцит бюджету – 1640,6 мільярда гривень (1549,5 мільярда гривень) або 19,4% ВВП.