Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады. Что уже известно, передает 24 Канал.
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Госбюджет на 2025 год
О регистрации соответствующего законопроекта сообщил, в частности, постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.
Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Регистрационный № 12000,
– заявил Тарас Мельничук.
Заметим, накануне Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал основные параметры проекта госбюджета-2025. В частности:
- доходы – 2336,3 миллиарда гривен (в том числе общий фонд – 2095,2 миллиарда гривен),
- расходы – 3938,2 миллиарда гривен (3643,6 миллиарда гривен),
- дефицит бюджета – 1640,6 миллиарда гривен (1549,5 миллиарда гривен) или 19,4% ВВП.