Чи може працювати на державній службі людина старше 65 років

Граничний вік перебування на посадах державної служби складає 65 років. Однак людина може працювати на державній службі й після досягнення цього віку.

Чи може пенсіонер працювати на державній службі після 65 років

Проте строком на один рік з правом повторного призначення без проведення щорічного конкурсу, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал medoc.

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Законом передбачається, що держслужбовець може залишатися на своїй посаді після досягнення 65-річчя за умов:

власної згоди;

рішенням суб’єкта призначення.

Але не довше, ніж до досягнення 70-річного віку. Надалі пенсіонер або пенсіонерка підлягає звільненню на підставі законодавства.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану на держслужбу чи до органів місцевого самоврядування можна призначати без конкурсу, лише за наявності заяви, документів про освіту, досвіду роботи та декларації за минулий рік.