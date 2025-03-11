Нові зарплатні норми для чиновників: премії скоротять, а оклади переглянуть

В Україні зменшать премії чиновникам – вони не перевищуватимуть 30% від зарплати. Самі оклади теж переглянуть. Деталі реформи та коли вона вже може стартувати, читайте далі.

Що зміниться в оплаті праці держслужбовців

Реформа може стартувати вже з 1 квітня 2025 року. Законопроєкт ухвалили в обох читаннях у Верховній Раді, але він ще чекає на підпис спікера та президента, повідомив Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Рада прийняла № 8222 про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. По правкам: пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ. Але злетіли поправки щодо підвищеної оплати для Мін'юсту, Мінфіну, Мінцифри і Мінекономіки. Окладу працівникам Апарату ВРУ.

Оновлений документ визначає два види зарплат для чиновників:

Стійка зарплата – оклад, надбавки за вислугу років та ранг.

– оклад, надбавки за вислугу років та ранг. Варіативна зарплата – премії за підсумками річної оцінки, а також щомісячні та квартальні бонуси.

Загальна сума премій за рік не перевищуватиме 30% річного фонду стійкої зарплати. Місячна премія обмежується 30% окладу за відпрацьований час, а квартальна – 90% окладу за квартал.

Водночас передбачено гарантійні та компенсаційні виплати – це окремий вид виплат, що включає, наприклад, компенсації за роботу з державною таємницею чи матеріальну допомогу під час відпустки. Такий підхід має врегулювати систему оплати праці держслужбовців та зробити її більш прозорою.

Якою буде мінімальна зарплата держслужбовця

Закон врегульовує не тільки премії, а й оклади. Якщо його остаточно ухвалять, мінімальний посадовий оклад у держорганах на місцевому рівні становитиме щонайменше 2,5 прожиткового мінімуму – близько 7 570 гривень у 2025 році.

Оклади визначатимуться за каталогом типових посад та критеріями, а їхній рівень щороку порівнюватимуть з оплатою на аналогічних посадах у приватному секторі. Це порівняння проводитиме НАДС під час підготовки нової схеми окладів.

Цікаво! Тим часом в Україні не передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для населення.