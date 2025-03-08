Що буде з мінімальною зарплатою в Україні
Йдеться й про меморандум з МВФ, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Богдана Кицака.
Читайте також Зарплати в Україні зросли на 23%: хто заробляє найбільше
Згідно з його слів, формально цифра мінімальної зарплати (станом на зараз 8 000 гривень) є зафіксованою. Так у меморандумі, як і з МВФ, так і зі Світовим банком, зазначено, що Україна не робитиме жодних кроків щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Причина полягає у тому, що це вплине на прогнозні показники щодо дохідності бюджету.
Депутат додав, що потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету щодо заробітних плат на державних підприємствах:
- вчителів;
- лікарів;
- інших державних службовців.
Фактично це є формалізована цифра, яка зафіксована у нас в документі, а є реальна сума, яку люди отримують на руки. І ось цей показник середньої зарплати якраз є більш-менш предметним показником відносно того, що люди реально отримують за певними професіями, —
пояснив Кицак.
Він сказав, що існує нижня вилка та верхня вилка, і "нижню вилку нам потрібно буде піднімати".
Важливо! Богдан Кицак зазначив, що законодавчо підвищувати мінімальну зарплату неможливо через опір міжнародних партнерів, зокрема, Міжнародного валютного фонду.