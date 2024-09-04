Детінізація економіки: на скільки виведення бізнесу з тіні поповнило бюджет у 2024 році

Протягом 2024 року суттєве збільшення понадпланових податкових надходжень до державного бюджету стало результатом активної детінізації економіки. Який бізнес вдалось вивести з тіні, читайте далі.

Скільки в бюджеті додаткових грошей від детінізації

Як стверджує Данило Гетманцев, близько 100 мільярдів гривень, які Міністерство фінансів включило до змін у бюджет 2024 року, є результатом перевиконання надходжень Податковою та Митницею з початку року завдяки детінізації.

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Втім, за словами народного депутата, детінізація завжди є непевним джерелом доходів бюджету. Тобто, детінізація не може бути розглянута як надійне джерело бюджетних надходжень, представлених у вигляді конкретної цифри під назвою "доходи від детінізації".

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Зокрема, за перші 8 місяців ми мали перевиконання плану Податковою на 62,8 мільярда гривень, Митницею – на 12 мільярдів гривень. По року сумарно це буде дійсно близько 100 мільярдів гривень. Але, знову ж таки, це не гарантоване джерело

За сім місяців 2024 року податкові надходження до загального фонду бюджету зросли на 79,6% порівняно з таким же періодом 2021 року та досягнули 262,9 мільярда гривень. Водночас надходження від податку на додану вартість збільшились на 78,4% – на 67,4 мільярда гривень.

На тютюновому ринку з травня не працюють всі нелегальні виробники. Зокрема, деякі компанії були позбавлені ліцензій, проведено обшуки, діяльність заблоковано, чорний ринок не працює. Завдяки цьому за червень – липень маємо збільшення надходжень по акцизному податку порівняно з аналогічним періодом 2023 року на 33,6%,

– пояснює нардеп.

Ситуація у сфері торгівлі електронікою також змінилась – вдалось вивести великі торгові мережі з тіні. За словами Гетманцева, порівняно з 2023 роком, сплата податків до бюджету зросла у 2,1 раза, а збір ПДВ – у 2,8 раза.

Що стосується торгівлі електронікою – в цьому році були проведені дуже жорсткі заходи щодо великих торгових мереж, які повністю існували в "тіні". Більше ста великих магазинів в найкращих місцях великих міст працювали на ФОПах. Їх Податкова взагалі не бачила, бо вони не існували юридично як ціле. Фактичними перевірками ми підвищили податкову ефективність ПДВ порівняно з 2021 роком у 2,6 раза. Порівняно з 2023 роком сплата податків до бюджету збільшилась у 2,1 раза, збір ПДВ – у 2,8 раза,

– розказує Гетманцев.

Слід також відзначити, що податкова ефективність з ПДВ у порівнянні з 2021 роком зросла на 14,8%.