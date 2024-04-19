Гриня девальвувала на 3,1%: валютний курс під додатковою загрозою

Від початку 2024 року гривня девальвувала проти долара на 3,1%. Натомість протягом минулого року девальвація склала 4,4%. Порівняно зі станом на кінець 2023 року гривня, навпаки, ревальвувала на 0,4%.

Девальвація гривні

Ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин написав, що нині наявні коливання обмінного курсу готівкової гривні.

Читайте також Ставки знову падають: чого чекати від депозитів наприкінці тижня

Богдан Данилишин Ексголова Ради НБУ Спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками — готівковий сегмент ринку, попри повернення ринку до середніх щотижневих обсягів, оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ. Чергове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку.

Також він додав, що через нові удари ворога по інфраструктурі, валютний курс перебуває під додатковою загрозою.

Як на девальвацію впливає міжнародна допомога

У другій половині 2023 року виникла невизначеність щодо майбутньої зовнішньої фіндопомоги для України.

Однак НБУ, не тільки залишив в силі свою Стратегію пом’якшення валютних обмежень, але ще й з жовтня 2023 року скасував режим фіксованого курсоутворення та запровадив режим керовано-гнучкого курсоутворення. Відразу зросли витрати валютних резервів на підтримку валютного курсу (з 1 – 2 мільярди доларів за фіксованого курсу до 2 – 3 мільярдів за гнучкого курсу в місяць),

– написав Данилишин.

Він додав, що рішення НБУ з лібералізації валютного ринку в умовах гігантського дефіциту платіжного балансу (понад 30 мільярдів доларів на рік) спричинило підвищення попиту на іноземну валюту. На його погляд, зовнішньоторговельний дефіцит — основна причина валютного дефіциту.