Що буде з гривневими вкладами

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що в останню декаду квітня загальна ситуація в сегменті депозитів не зазнає істотних змін.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Після березневого скорочення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 19% до 17,5%, на основі якої формуються умови більшості гривневих вкладів, поступово набиратиме обертів тренд до скорочення їх дохідності.

З 22 по 30 квітня варто очікувати на наступні тенденції:

максимальні ставки залежно не перевищуватимуть 16% річних (на вклади на 3 – 6 місяців), та 15% (від 9 до 12 місяців). Ще на початку весни максимальні ставки залежно від терміну вкладу варіювалися від 16% до 17% річних;

середні ставки за вкладами 3 – 6 місяці поступово знижуватимуться до позначки 12,5 – 13% річних;

середні ставки за вкладами 9 – 12 місяців скорочуватимуться до 12% річних.

Що з валютними депозитами

Прибуток за доларовими вкладами не перевищуватиме 1,8% річних, а вклади в євро дадуть максимально 1,6% річних. Тобто тенденція до стагнації продовжиться, а більшість комбанків зможуть відкоригувати дохідність за власними гривневими депозитними програмами.

Водночас щоб не втрачати "темпу" приросту вкладників, окремі банки можуть запропонувати додаткові заохочувальні бонуси, наприклад, +0,5% до базової ставки, або ж запровадять "акційні" (видозмінені) депозитні продукти, запустивши їх в активне рекламне просування (актуальність таких спецпропозицій може також бути зумовлена наближенням Великодня),

– сказав Замотаєв.

Щомісяця кількість нових вкладників зростає в середньому на 1 – 1,5%. За підсумками квітня очікується, що кількість нових депозитів порівняно з початком року може зрости в середньому на 1,5 – 2%.





