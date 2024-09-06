Безоплатний проїзд: в якій області діти можуть не платити в транспорті
Джерело:КМДА
Київські школярі можуть їздити безкоштовно за наявності учнівського квитка. Для цього треба зробити кілька простих кроків.
Як скористатися безкоштовним проїздом
Щоб проїзд був безкоштовним, школяр повинен валідувати свій учнівський квиток у транспорті, "активуючи" можливість безкоштовного проїзду.
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Як отримати учнівський квиток через застосунок "Київ Цифровий":
- Виберіть послугу "Замовлення учнівського".
- Заповніть анкету.
- Замовте цифровий квиток.
Після того як навчальний заклад підтвердить інформацію, зазначену учнем, школяр отримає свій пін-код та номер учнівського квитка. Ці дані необхідно ввести через сервіс "Транспортна картка".
Зауважте! Проїзд у громадському транспорті для школярів став безкоштовним з 1 вересня.
Після виконання всіх цих дій учень зможе отримати цифровий учнівський квиток. Якщо є бажання, можна також замовити пластикову версію квитка. Це потрібно зробити окремо.
До речі! Пластиковий учнівський квиток можна замовити за посиланням тут.