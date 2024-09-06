Как воспользоваться бесплатным проездом

Чтобы проезд был бесплатным, школьник должен валидировать свой ученический билет в транспорте, "активируя" возможность бесплатного проезда.

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Как получить ученический билет через приложение "Киев Цифровой":

Выберите услугу "Заказ ученического". Заполните анкету. Закажите цифровой билет.

После того как учебное заведение подтвердит информацию, указанную учеником, школьник получит свой пин-код и номер ученического билета. Эти данные необходимо ввести через сервис "Транспортная карта".

Обратите внимание! Проезд в общественном транспорте для школьников стал бесплатным с 1 сентября.

После выполнения всех этих действий ученик сможет получить цифровой ученический билет. При желании, можно заказать пластиковую версию билета. Это нужно сделать отдельно.

Кстати! Пластиковый ученический билет можно заказать по ссылке здесь.