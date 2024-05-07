У Швейцарії частина банків досі приймає російські рублі

Деякі швейцарські банки продовжують приймати рублеві перекази від клієнтів. Їх не спиняють навіть суворіші умови обслуговування російських громадян.

Операції з рублями

Такі перекази можуть включати суми від 10 мільйонів доларів за умови спеціального попереднього узгодження, передають російські ЗМІ.

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Торік великі швейцарські банки UBS та Credit Suisse посилили вимоги до російських клієнтів, які сплачують податки в Росії або мають там бізнес. Це відбулося через підвищений ризик блокування рахунків.

! Цього року деякі банки почали закривати рахунки осіб з подвійним громадянством, якщо один із паспортів є російським.

Однак, клієнтам з-поміж десяти найбільших швейцарських банків все ще вдається не тільки зберегти свої рахунки, але й проводити рублеві перекази.

Як здійснюються перекази

Щоб здійснити переказ, клієнти зв'язуються з менеджером, який координує переказ з командою з комплаєнсу, що забезпечує дотримання банківських операцій відповідно до законодавства та нормативів.

Після здійснення рублевого переказу кошти конвертуються в іноземну валюту за біржовим курсом, при цьому банк стягує комісію, зазвичай від 0,2 до 0,4% від суми транзакції.

! Клієнт також зобов'язаний зберігати переведені кошти у цьому ж банку. Кожна угода розглядається індивідуально, і є випадки відмови, наприклад, якщо кошти походять від угод з державними компаніями.

Нині відомо про щонайменше два банки, які здійснювали такі операції – UBS і Credit Suisse. Також, ймовірно, Vontobel все ще виконує подібні перекази.