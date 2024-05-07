Операции с рублями

Такие переводы могут включать суммы от 10 миллионов долларов при условии специального предварительного согласования, передают российские СМИ.

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В прошлом году крупные швейцарские банки UBS и Credit Suisse ужесточили требования к российским клиентам, которые платят налоги в России или имеют там бизнес. Это произошло из-за повышенного риска блокировки счетов.

Обратите вниманиев этом году некоторые банки начали закрывать счета лиц с двойным гражданством, если один из паспортов является российским.

Однако, клиентам из десяти крупнейших швейцарских банков все еще удается не только сохранить свои счета, но и проводить рублевые переводы.

Как осуществляются переводы

Чтобы осуществить перевод, клиенты связываются с менеджером, который координирует перевод с командой по комплаенсу, что обеспечивает соблюдение банковских операций в соответствии с законодательством и нормативами.

После осуществления рублевого перевода средства конвертируются в иностранную валюту по биржевому курсу, при этом банк взимает комиссию, обычно от 0,2 до 0,4% от суммы транзакции.

Интересно! Клиент также обязан хранить переведенные средства в этом же банке. Каждая сделка рассматривается индивидуально, и есть случаи отказа, например, если средства происходят от сделок с государственными компаниями.

Сейчас известно о как минимум двух банках, которые осуществляли такие операции – UBS и Credit Suisse. Также, вероятно, Vontobel все еще выполняет подобные переводы.