Жителі трьох областей України зможуть отримати гроші для власного бізнесу

Жителі Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей мають можливість подати заявку на отримання фінансової підтримки. Кошти нададуть для започаткування або відновлення економічної діяльності.

Хто зможе отримати кошти

Фінансова допомога надається в рамках програми від Естонської ради у справах біженців і може становити до 36 тисяч гривень. Кошти призначені для підтримки відновлення або початку бізнесу в цих регіонах.

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Програма має на меті забезпечення фінансової підтримки для вразливих громадян, постраждалих від війни. Це допоможе створити нові джерела доходу та підтримати досягнення прожиткового мінімуму.

Зауважте! Пріоритет на отримання допомоги надається найбільш вразливим категоріям громадян.

Першочергово кошти нададуть:

Неповним сім’ям – самотнім батькам або матерям з дітьми до 18 років.

Сім’ям, що складаються тільки з літніх людей.

Сім’ям, в яких є особи з інвалідністю або важкими хворобами.

Багатодітним сім’ям і сім’ям із вагітними жінками.

Сім’ям, житло яких постраждало від російських атак.

Сім’ям, члени яких були поранені або загинули через бойові дії.

Сім'ї отримають до 36 тисяч гривень для створення нових джерел доходу або відновлення зруйнованого бізнесу.