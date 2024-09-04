Кто сможет получить средства

Финансовая помощь предоставляется в рамках программы от Эстонского совета по делам беженцев и может составлять до 36 тысяч гривен. Средства предназначены для поддержки восстановления или начала бизнеса в этих регионах.

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Программа имеет целью обеспечение финансовой поддержки для уязвимых граждан, пострадавших от войны. Это поможет создать новые источники дохода и поддержать достижение прожиточного минимума.

Обратите внимание! Приоритет на получение помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан.

В первую очередь средства предоставят:

Неполным семьям – одиноким родителям или матерям с детьми до 18 лет.

Семьям, состоящим только из пожилых людей.

Семьям, в которых есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Многодетным семьям и семьям с беременными женщинами.

Семьям, жилье которых пострадало от российских атак.

Семьям, члены которых были ранены или погибли из-за боевых действий.

Семьи получат до 36 тысяч гривен для создания новых источников дохода или восстановления разрушенного бизнеса.