Не тільки внаслідок обстрілів: де та чому українці залишились без світла

Станом на ранок понеділка, 14 вересня, знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Причиною є бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури.

Чому українці залишились без світла 14 вересня

Всюди, де безпекова ситуація дозволяє, вже тривають відновлювальні роботи, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Зокрема, через погодні умови без електропостачання залишаються споживачі на Миколаївщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання, яке зникло внаслідок негоди.

Згідно з інформацією, на Сумщині російський дрон атакував службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще один поранений. Постраждалого доставлено до лікарні.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується,

– наголосили у відомстві.

Однак споживачів дуже просять ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години. Йдеться про період з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, що росіяни продовжують регулярно атакувати енергетику України. Про це регулярно повідомляють у ДТЕК, Нафтогазі, Укренерго тощо.

Крім того, важливу заяву зробив Володимир Зеленський. Він заявив, що якщо Росія буде влаштовувати блекаути, то Україна відповість.