Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Де прогнозують грози?

У понеділок та вівторок, 14 – 15 вересня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами. Опади пройдуть у більшості південних, центральних та східних областей, тоді як на решті території істотних опадів не прогнозують.

У понеділок, 14 вересня, на південному сході країни буде найтепліше – температура вдень підвищиться до 27 градусів. На решті території вдень очікується 16 – 23 градуси, а вночі повітря стане прохолоднішим – 7 – 15 градусів.

У вівторок, 15 вересня, дощі та місцями грози збережуться переважно на півдні, у центральних та східних областях. Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У середу, 16 вересня, опади переважно припиняться, і на більшій частині території України буде без дощів. Вночі температура становитиме 7 – 15 градусів, а вдень повітря прогріється до 16 – 23 градусів.

Нагадаємо, вже наприкінці поточного тижня в Україні очікується переважно суха та комфортна погода. Температура повітря поступово підвищиться, тож після дощового початку тижня українців чекають тепліші та сприятливіші для прогулянок дні.