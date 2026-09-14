Почему 14 сентября украинцы остались без света

Везде, где позволяет обстановка с безопасностью, уже ведутся восстановительные работы, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В частности, из-за погодных условий без электроснабжения остаются потребители в Николаевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения, которое пропало в результате непогоды.

Согласно информации, в Сумской области российский дрон совершил атаку на служебный автомобиль энергетиков. В результате атаки погиб один работник, еще один ранен. Пострадавший доставлен в больницу.

Введение ограничений сегодня не прогнозируется,

– подчеркнули в ведомстве.

Однако потребителей настоятельно просят экономно использовать электроэнергию в вечерние часы. Речь идет о периоде с 18:00 до 22:00.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что россияне продолжают регулярно проводить атаки на энергетику Украины. Об этом регулярно сообщают в ДТЭК, "Нафтогазе", "Укрэнерго" и других компаниях.

Кроме того, важное заявление сделал Владимир Зеленский. Он заявил, что если Россия будет устраивать блэкауты, то Украина ответит.