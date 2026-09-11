Президент отметил, что мирные переговоры остаются альтернативой. Об этом он рассказал во время встречи Ялтинской европейской стратегии.

Что сказал Зеленский?

Глава государства подчеркнул, что Украина научилась находить возможности отвечать достойно на российские удары.

Я не сравниваю с теми гуманитарными катастрофами, что они сегодня совершают. Украина этого не делает. Но тем не менее Украина способна ответить России на любую их операцию,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что россияне готовятся зимой бить по энергетической системе. Зеленский сказал, что в случае, если Россия будет делать блэкауты, Украина пытаться ответить достойно.

В то же время украинский лидер отметил, что дипломатические переговоры остаются разумной альтернативой взаимным атакам.

Если Россия не хочет заканчивать, то нужно находить партнерам к ней подход. Если сложно найти, то сегодня по крайней мере нужно двигаться шаг за шагом,

– заявил президент.

Среди первых этапов деэскалации Зеленский назвал полную разблокировку Черного моря и энергетическое перемирие, гарантирующее защиту инфраструктуры обеих стран.

Для эффективного сдерживания агрессора глава государства призвал США немедленно ввести мощные экономические, энергетические и антибаллистические санкции. В частности, речь идет о принятии законопроекта сенатора Линдси Грэма и отдельных решений администрации Дональда Трампа.

Глава государства добавил, что отдельными важными направлениями переговорного процесса должны оставаться обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц, журналистов и похищенных украинских детей. Следующей целью Зеленский назвал тщательную подготовку трехсторонней встречи.

Напомним, президент заявлял, что Россия рассчитывает зимой ослабить Украину и вынудить Киев пойти на новые уступки. По словам Зеленского, Кремль надеется нанести сильный удар благодаря зимнему наступлению и атакам на энергетическую инфраструктуру.