Хто з українців може отримати 16 000 гривень на дрова і як це зробити

Власники приватних будинків можуть претендувати на допомогу від держави для придбання твердого палива. Така виплата не залежить від того, мешкають люди в селі, селищі чи місті.

Хто може отримати гроші на дрова

Субсидія призначена для тих, хто опалює оселю дровами, адже їх вартість значно зросла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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У 2025 році субсидія на дрова може сягати до 16 000 гривень. Розмір виплати залежить від рівня доходів сім’ї – що менший дохід, то більшою буде виплата.

Цікаво! Ця ініціатива, запроваджена у 2023 році, спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення. Вона дозволяє знизити витрати на опалення та забезпечити тепло в домівках під час зими.

Який розмір субсидії

Допомогу виділятимуть в опалювальний період 2024-2025 років. Її отримають ті, хто використовує дрова для обігріву будинку та не підключений до газопостачання.

Держава прагне забезпечити комфортні умови для сімей, які потребують підтримки, і допомогти їм впоратися з високими витратами на тверде паливо.

Зауважте! У 2025 році максимальна сума субсидії на придбання дров складе 16 234 гривні. Для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій виплати обмежені сумою 13 600 гривень.

Як оформити субсидію на дрова

Субсидія призначається одноразово на рік і надається тим, хто опалює будинок виключно дровами. Газове чи електричне опалення в домогосподарстві має бути відсутнім.

Умови для отримання:

треба фактично проживати в одній із наступних областей: Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Луганська, Запорізька, Чернігівська або Миколаївська. будинок має розташовуватися в межах 10 кілометрів від кордону з Росією.

Інструкція для подання заявки:

Відвідати місцевий орган соцзахисту. Подати заяву на отримання субсидії.

Зауважте! До заяви варто додати декларацію про доходи за попередній рік і довідку, яка підтверджує наявність пічного опалення та використання дров як єдиного джерела тепла.