Кто может получить деньги на дрова

Субсидия предназначена для тех, кто отапливает дом дровами, ведь их стоимость значительно возросла, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В 2025 году субсидия на дрова может достигать до 16 000 гривен. Размер выплаты зависит от уровня доходов семьи – чем меньше доход, тем больше будет выплата.

Интересно! Эта инициатива, введена в 2023 году, направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Она позволяет снизить расходы на отопление и обеспечить тепло в домах во время зимы.

Какой размер субсидии

Помощь будут выделять в отопительный период 2024-2025 годов. Ее получат те, кто использует дрова для обогрева дома и не подключен к газоснабжению.

Государство стремится обеспечить комфортные условия для семей, которые нуждаются в поддержке, и помочь им справиться с высокими затратами на твердое топливо.

Заметьте! В 2025 году максимальная сумма субсидии на приобретение дров составит 16 234 гривны. Для пенсионеров, лиц с инвалидностью и других льготных категорий выплаты ограничены суммой 13 600 гривен.

Как оформить субсидию на дрова

Субсидия назначается единоразово на год и предоставляется тем, кто отапливает дом исключительно дровами. Газовое или электрическое отопление в домохозяйстве должно отсутствовать.

Условия для получения:

надо фактически проживать в одной из следующих областей: Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Луганская, Запорожская, Черниговская или Николаевская. дом должен располагаться в пределах 10 километров от границы с Россией.

Инструкция для подачи заявки:

Посетить местный орган соцзащиты. Подать заявление на получение субсидии.

Обратите внимание! К заявлению следует приложить декларацию о доходах за предыдущий год и справку, которая подтверждает наличие печного отопления и использование дров как единственного источника тепла.