З 2014 року і до сьогодні: Держстат пояснив, чи враховує окуповані території у статистиці
- Держстат України збирає статистику лише для територій, які підконтрольні українській владі, через обмежені можливості на окупованих територіях.
Основні труднощі в зборі даних на окупованих територіях пов'язані з питаннями безпеки та надійності отриманої інформації.
Війна в Україні триває, лінія фронту постійно змінюється, а частина країни знаходиться під окупацією Росії. Разом з тим Держстат продовжує свою роботу і збирає статистику, попри труднощі, щоправда, не у всіх регіонах.
Чи ведеться статистика на окупованих територіях?
Ще відтоді, як росіяни окупували Крим у 2014 році, Держстат збирає статистику для тієї частини України, яка перебуває під контролем української влади. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник відомства Арсен Макарчук.
За його словами, Державна служба статистики підходить до обрахунків показників з об'єктивного погляду.
Це означає, що ми приймаємо до уваги те, що необхідно розуміти в Україні загалом для ведення своєї державної політики,
– зазначив Макарчук.
Статистика стосується в основному підконтрольної частини України з 2 причин:
- У Держстату дуже мало можливостей, щоб збирати статистику на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, через питання безпеки та надійності такої інформації.
- Зібрані на непідконтрольних регіонах дані можуть викривити загальну статистичну картину, якої держава потребує для ведення своєї політики.
Фактично зараз, коли лінія фронту не є статичною, ми маємо також враховувати, що частина наших показників розраховується лише на інформації, яку ми отримали щодо підконтрольної території.
Окрім того, за словами очільника Держстату, на непідконтрольних територіях складним є процес вироблення статистики взагалі. Адже чимало показників отримують від людей, працюють у тому числі в зоні бойових дій.
Так само і домогосподарства не можуть надавати статистичну інформацію у районах з бойовими діями або під окупацією, або ж знову немає можливості переконатися у об'єктивності таких даних.
Якщо говорити про домогосподарства, то це взагалі складна ситуація, оскільки зрозуміло, що безпека і наших респондентів, і наших інтерв'юєрів є фактично наріжним каменем статистичних спостережень. Під кулями писати статистику, на жаль, дуже складно, якщо не неможливо,
– додав Макарчук.
Разом з тим голова Держстату наголосив, що для служби головним завданням є подавати якісну та надійну статистику. Тому доводиться шукати баланс між обсягом отриманої інформації і якістю оприлюднених даних.
Важливо! Як зазначив Макарчук, Держстат зможе подати якісні показники з 2022 року й оприлюднити їх у 2025 – 2026 роках.
Які дані збирає Держстат?
- Державна статистична служба збирає різноманітні дані щодо життя українців. Нещодавно, зокрема, Держстат розповів, за які комунальні послуги не сплачують українці. Виявилося, що найбільші борги нарахували за теплопостачання та гарячу воду.
- Також служба планувала перепис населення, який не проводився ще з 2001 року. Його мали організувати у 2023 році, однак через повномасштабне вторгнення відклали. Наразі таку статистику зібрати неможливо.