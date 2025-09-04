Чи ведеться статистика на окупованих територіях?

Ще відтоді, як росіяни окупували Крим у 2014 році, Держстат збирає статистику для тієї частини України, яка перебуває під контролем української влади. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник відомства Арсен Макарчук.

За його словами, Державна служба статистики підходить до обрахунків показників з об'єктивного погляду.

Це означає, що ми приймаємо до уваги те, що необхідно розуміти в Україні загалом для ведення своєї державної політики,

– зазначив Макарчук.

Статистика стосується в основному підконтрольної частини України з 2 причин:

У Держстату дуже мало можливостей, щоб збирати статистику на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, через питання безпеки та надійності такої інформації.

Зібрані на непідконтрольних регіонах дані можуть викривити загальну статистичну картину, якої держава потребує для ведення своєї політики.

Арсен Макарчук Голова Державної служби статистики України Фактично зараз, коли лінія фронту не є статичною, ми маємо також враховувати, що частина наших показників розраховується лише на інформації, яку ми отримали щодо підконтрольної території.

Окрім того, за словами очільника Держстату, на непідконтрольних територіях складним є процес вироблення статистики взагалі. Адже чимало показників отримують від людей, працюють у тому числі в зоні бойових дій.

Так само і домогосподарства не можуть надавати статистичну інформацію у районах з бойовими діями або під окупацією, або ж знову немає можливості переконатися у об'єктивності таких даних.

Якщо говорити про домогосподарства, то це взагалі складна ситуація, оскільки зрозуміло, що безпека і наших респондентів, і наших інтерв'юєрів є фактично наріжним каменем статистичних спостережень. Під кулями писати статистику, на жаль, дуже складно, якщо не неможливо,

– додав Макарчук.

Разом з тим голова Держстату наголосив, що для служби головним завданням є подавати якісну та надійну статистику. Тому доводиться шукати баланс між обсягом отриманої інформації і якістю оприлюднених даних.

Важливо! Як зазначив Макарчук, Держстат зможе подати якісні показники з 2022 року й оприлюднити їх у 2025 – 2026 роках.

Які дані збирає Держстат?