Ведется ли статистика на оккупированных территориях?

Еще с тех пор, как россияне оккупировали Крым в 2014 году, Госстат собирает статистику для той части Украины, которая находится под контролем украинской власти. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель ведомства Арсен Макарчук.

По его словам, Государственная служба статистики подходит к расчетам показателей с объективной точки зрения.

Это означает, что мы принимаем во внимание то, что необходимо понимать в Украине в целом для ведения своей государственной политики,

– отметил Макарчук.

Статистика касается в основном подконтрольной части Украины по 2 причинам:

У Госстата очень мало возможностей, чтобы собирать статистику на временно оккупированных территориях Украины, в частности, из-за вопроса безопасности и надежности такой информации.

Собранные на неподконтрольных регионах данные могут исказить общую статистическую картину, в которой государство нуждается для ведения своей политики.

Арсен Макарчук Голова Государственной службы статистики Украины Фактически сейчас, когда линия фронта не является статической, мы должны также учитывать, что часть наших показателей рассчитывается только на информации, которую мы получили по подконтрольной территории.

Кроме того, по словам главы Госстата, на неподконтрольных территориях сложным является процесс выработки статистики вообще. Ведь немало показателей получают от людей, работающих в том числе в зоне боевых действий.

Так же и домохозяйства не могут предоставлять статистическую информацию в районах с боевыми действиями или под оккупацией, или же снова нет возможности убедиться в объективности таких данных.

Если говорить о домохозяйствах, то это вообще сложная ситуация, поскольку понятно, что безопасность и наших респондентов, и наших интервьюеров является фактически краеугольным камнем статистических наблюдений. Под пулями писать статистику, к сожалению, очень сложно, если не невозможно,

– добавил Макарчук.

Вместе с тем глава Госстата отметил, что для службы главной задачей является подавать качественную и надежную статистику. Поэтому приходится искать баланс между объемом полученной информации и качеством обнародованных данных.

Важно! Как отметил Макарчук, Госстат сможет подать качественные показатели с 2022 года и обнародовать их в 2025 – 2026 годах.

Какие данные собирает Госстат?