Что происходит с ценами в Украине?
В то же время в июле и августе зафиксировали спад на 0,2%, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики.
Читайте также Проект бюджета на 2026 год: какой будет инфляция
В годовом измерении инфляция (по итогам сентября) уменьшилась. Уменьшение происходило следующим образом:
- до 11,9% с 13,2% по итогам августа;
- 14,1% – по итогам июля;
- 14,3% – по итогам июня.
Обратите внимание! И это после достижения пика в 15,9% по итогам мая.
Так в сентябре 2025 года базовая инфляция выросла до 1,3%. Но в сентябре 2024 она составляла 1,7% в годовом измерении. Поэтому можно сказать, что базовая инфляция замедлилась по итогам прошлого месяца, в частности до:
- 11,0% по сравнению с 11,4% по итогам августа;
- 11,7% – по итогам июля;
- 12,1% - по итогам июня;
- 12,3% – по итогам мая.
Что подешевело и подорожало?
Больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%). Также следует отметить падение цен на яйца, сахар и рис – от 1,3% до 2,9%.
Фото: Госстат
В то же время выросли цены на следующие продукты (от 0,7% до 4%):
- сало;
- масло;
- рыбу;
- кисломолочную продукцию;
- мясо;
- хлеб;
- масло.
Но речь идет не только о продуктах питания. Например, цены на одежду и обувь в сентябре выросли на 9,1% и 7,3% соответственно. А услуги в сфере образования подорожали в среднем на 12,4%: высшее образование – на 16,8%, среднее образование – на 8,5%.
Заметьте! В то же время алкоголь и табак подорожали на 1,2%, в частности табачные изделия выросли в цене на 1,4%, а алкогольные напитки – на 1,0%.
Что известно об инфляции в Украине?
Потребительские цены растут в Украине несколько медленнее. Об этом сообщает НБУ.
В частности новый урожай помог притормозить рост цен на сырые продукты. А из-за этого не так быстро дорожала и обработанная пища. Цены на услуги и непродовольственные товары тоже показали нисходящую динамику.
Важно! Эксперты ожидают снижения инфляции в дальнейшем.
Что еще следует знать о ценах на продукты?
В Азии упала цена на рис, что является эталонной. И это самый низкий показатель с сентября 2015 года. В частности оптовые цены на тайский белый рис с содержанием 5% битых зерен снизились на 1,9% или до 355 долларов за тонну.
Также упали цены на какао на международных биржах. Однако фьючерсы остаются исторически высокими. В то же время производители шоколада все еще работают за счет дорогих запасов.