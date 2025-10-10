Що відбувається з цінами в Україні?
Водночас у липні та серпні зафіксували спад на 0,2%, пише 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики.
У річному вимірі інфляція (за підсумками вересня) зменшилась. Зменшення відбувалося таким чином:
- до 11,9% із 13,2% за підсумками серпня;
- 14,1% – за підсумками липня;
- 14,3% – за підсумками червня.
Зверніть увагу! І це після досягнення піка в 15,9% за підсумками травня.
Так у вересні 2025 року базова інфляція зросла до 1,3%. Але у вересні 2024 вона становила 1,7% у річному вимірі. Тому можна сказати, що базова інфляція сповільнилася за підсумками минулого місяця, зокрема до:
- 11,0% порівняно з 11,4% за підсумками серпня;
- 11,7% – за підсумками липня;
- 12,1% - за підсумками червня;
- 12,3% – за підсумками травня.
Що подешевшало та подорожчало?
Найбільше подешевшали фрукти (на 11,8%) та овочі (на 10,6%). Також слід відзначити падіння цін на яйця, цукор та рис – від 1,3% до 2,9%.
Водночас зросли ціни на такі продукти (від 0,7% до 4%):
- сало;
- олію;
- рибу;
- кисломолочну продукцію;
- м’ясо;
- хліб;
- масло.
Але йдеться не лише про харчові продукти. Наприклад, ціни на одяг та взуття у вересні зросли на 9,1% та 7,3% відповідно. А послуги у сфері освіти подорожчали в середньому на 12,4%: вища освіта – на 16,8%, середня освіта – на 8,5%.
Зауважте! Водночас алкоголь та тютюн подорожчали на 1,2%, зокрема тютюнові вироби зросли у ціні на 1,4%, а алкогольні напої – на 1,0%.
Що відомо про інфляцію в Україні?
Споживчі ціни ростуть в Україні дещо повільніше. Про це повідомляє НБУ.
Зокрема новий урожай допоміг пригальмувати зростання цін на сирі продукти. А через це не так швидко дорожчала й оброблена їжа. Ціни на послуги та непродовольчі товари теж показали низхідну динаміку.
Важливо! Експерти очікують зниження інфляції надалі.
Що ще слід знати про ціни на продукти?
В Азії впала ціна на рис, що є еталонною. І це найнижчий показник з вересня 2015 року. Зокрема оптові ціни на тайський білий рис із вмістом 5% битих зерен знизилися на 1,9% або до 355 доларів за тонну.
Також впали ціни на какао на міжнародних біржах. Однак ф'ючерси залишаються історично високими. Водночас виробники шоколаду все ще працюють за рахунок дорогих запасів.