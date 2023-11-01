Доведеться оформлювати статус ВПО офлайн: Дія тимчасово не працюватиме

З 1 листопада у застосунку Дія тимчасово не працюватиме послуга "Допомога для ВПО". Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлюватимуть сервіси для покращення роботи.

"Допомога для ВПО" в Дії тимчасово не працюватиме

Тож, якщо українцю потрібно оформити статус ВПО чи податися на допомогу від держави, йому потрібно буде зробити це офлайн.

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Після оновлення одна особа зможе оформити статус ВПО на усю родину, тоді як раніше кожен її член мав робити це самостійно.

Крім цього, нададуть виплати для дітей ВПО, які народилися уже після переїзду сім'ї. Фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам,

– пояснили в Мінцифри.

Після оновлення запрацюють такі послуги для ВПО:

зміна фактичного проживання;

скасування статусу ВПО.

Українці зможуть відстежувати гуманітарну допомогу

Тож українці, які постраждали від війни, зможуть дізнатися за допомогою інтерактивної карти від Ukraine Services Advisor, де можна отримати гуманітарну допомогу в обласному центрі.

Також там вказані типи допомоги, які надають, адреси, години прийому, контактний номер телефону тощо. Карта оновлюється постійно, тому періодично там з'являються нові точки.