"Помощь для ВПЛ" в "Дия" временно не будет работать

Итак, если украинцу нужно оформить статус ВПЛ или отправиться на помощь от государства, ему нужно будет сделать это офлайн.

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После обновления один человек сможет оформить статус ВПЛ на всю семью, тогда как раньше каждый его член должен делать это самостоятельно.

Кроме этого, предоставят выплаты для детей ВПЛ, которые родились уже после переезда семьи. Фокус будет на граждане, находящейся в сложных обстоятельствах.

Если вы получали помощь раньше, то вы будете получать ее еще в течение нескольких месяцев. Правительство с 1 августа продлило выплаты еще на полгода. Далее помощь будет продлена тем гражданам, которые отвечают условиям,

– объяснили в Минцифре.

После обновления заработают следующие услуги для ВПЛ:

смена фактического проживания

отмена статуса ВПЛ.

Украинцы смогут отслеживать гуманитарную помощь

Поэтому пострадавшие от войны украинцы смогут узнать с помощью интерактивной карты от Ukraine Services Advisor, где можно получить гуманитарную помощь в областном центре

Также там указаны типы помощи, которые они оказывают, адреса, часы приема, контактный номер телефона и т.д. Карта обновляется постоянно, поэтому периодически там появляются новые точки с помощью.