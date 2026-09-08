Світ зіштовхнувся з новою проблемою: що відбувається з дизельним пальним

Глобальні поставки дизельного пального залишатимуться обмеженими надалі. На це вплинула низка чинників. Зокрема, нестача резервних потужностей з переробки нафти.

Що наразі відбувається з дизельним пальним

Також вплинули заборона Росії на експорт та наближення пікового зимового попиту, про що заявили у вівторок керівники провідних компаній галузі, як пише Reuters.

Війни в Україні та Ірані вплинули на роботу нафтопереробних заводів у Росії та на Близькому Сході. Це призвело до рекордного зростання маржі на дизельне пальне в Європі та США, водночас скоротивши постачання сирої нафти до Азії.

Насправді спостерігається дефіцит нафтопродуктів, оскільки ми недоотримуємо 2 мільйони барелів на добу з Росії та майже 2 мільйони барелів на добу з Близького Сходу,

– заявив у вівторок на конференції APPEC генеральний директор Vitol Рассел Гарді.

За його словами, ситуація з постачанням сирої нафти краща, ніж із нафтопродуктами, оскільки Близький Схід експортує близько 9 мільйонів барелів сирої нафти на добу та 1 мільйон барелів нафтопродуктів.

Марк Сенн, старший віцепрезидент з глобальної торгівлі Phillips 66, заявив, що більшість американських нафтопереробних заводів уже працюють на повну потужність.

Якщо зважати на наближення зимового сезону, коли запаси дизельного пального є суттєво недостатніми, формується середовище, у якому високі ціни на цих ринках можуть зберігатися,

– додав він.

Наприкінці минулого тижня ціни на дизельне пальне у США підскочили до рекордного рівня, тоді як спред між ціною нафтопродукту та сирої нафти – показник прибутковості нафтопереробки – у середу зріс до рекордних 108,02 долара за барель протягом дня.

Нагадаємо, що ціни на дизель дійсно побили рекорд у США. Середня роздрібна ціна дизеля у четвер, 3 вересня, сягнула 5,85 долара за галон. І це вперше з 2022 року була зафіксована така вартість.

Зокрема, забороняти експорт дизеля у США не планують. Але й такий варіант також розглядають.

А ціни на бензин зросли вже навіть у самому Ірані. Річ у тім, що споживання збільшується, а пропозиція не встигає за попитом.