Як зростуть ціни на бензин

Зросте ціна бензину, який автомобілісти використовують понад установлену квоту, пише Financial Times.

Наразі в Ірані діє квота у 110 літрів бензину для кожного автомобіліста за пільговою ціною. Уряд збереже її, проте із вівторка пальне, спожите понад цей обсяг, коштуватиме вже 100 тисяч ріалів за літр замість нинішніх 50 тисяч.

Таким чином, ціна понадлімітного бензину зросте вдвічі. Хоча раніше пальне в країні було одним із найдешевших у світі.

Речниця уряду Фатеме Мохаджерані пояснила, що зростання було неминучим, оскільки споживання збільшується, а пропозиція не встигає за попитом.

Всі доходи від підвищення цін будуть використані для підтримки добробуту населення,

– запевнила вона.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Глава державної Національної іранської компанії з переробки та розподілу нафти Мохаммад Садек Азіміфар заявив, що країні щодня не вистачає близько 10 мільйонів літрів бензину.

Чому Ірану не вистачає бензину

Проблеми з пальним в Ірані виникли не через відсутність нафти, адже країна має величезні запаси сировини, Однак можливості з її переробки обмежені.

Додатково внутрішнє споживання залишається високим. Старий автопарк, неекономні автомобілі та проблеми громадського транспорту підтримують попит на пальне.

Через це Іран останніми роками був змушений імпортувати бензин, щоб закривати розрив між виробництвом і споживанням.

Тепер ситуація ще більше ускладнилася через війну. Під час ударів по нафтовій та нафтохімічній інфраструктурі країна втратила частину потужностей з переробки нафти.

Крім того, морська блокада США ускладнила постачання пального через південні порти. У результаті Тегеран почав використовувати стратегічні резерви.

Нагадаємо, у серпні АЗС Тегерана через дефіцит вже запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів на автомобіль за один раз. У результаті на заправках утворилися довжелезні черги.