ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла: як це працюватиме

Внутрішньо переміщені особи в Україні отримають нову субсидію на оренду житла, розмір якої залежатиме від доходів сім'ї. Втім, така допомога буде доступна не всім.

Як працюватиме нова програма

Заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, що програму планують впровадити в найближчі місяці після затвердження Кабінетом Міністрів.

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Субсидія не буде доступною для тих, хто вже отримує державні виплати на проживання в розмірі 2 000 гривень на дорослого і 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Дар'я Марчак Заступниця міністра соціальної політики України Сподіваємось, ця постанова може бути ухвалена урядом найближчим часом. Можливо, навіть у липні. Опісля потрібен буде певний час для технічної реалізації постанови. Проте загалом є сподівання, що цей інструмент запрацює вже у найближчі місяці.

За словами Дар'ї Марчак, субсидія на оренду житла для ВПО стане постійним інструментом підтримки для тих, хто не може самостійно покривати витрати на оренду.

Величина субсидії залежатиме від доходу родини. Відповідно до міжнародної практики, оренда житла має становити не більше 30% доходу сім'ї. Якщо дохід дуже низький, цей відсоток може бути зменшений до 15-20%, а інколи навіть до 5%, залежно від фінансової ситуації родини.