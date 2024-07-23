Як працюватиме нова програма
Заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, що програму планують впровадити в найближчі місяці після затвердження Кабінетом Міністрів.
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Субсидія не буде доступною для тих, хто вже отримує державні виплати на проживання в розмірі 2 000 гривень на дорослого і 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Сподіваємось, ця постанова може бути ухвалена урядом найближчим часом. Можливо, навіть у липні. Опісля потрібен буде певний час для технічної реалізації постанови. Проте загалом є сподівання, що цей інструмент запрацює вже у найближчі місяці.
За словами Дар'ї Марчак, субсидія на оренду житла для ВПО стане постійним інструментом підтримки для тих, хто не може самостійно покривати витрати на оренду.