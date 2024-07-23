Как будет работать новая программа
Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что программу планируют внедрить в ближайшие месяцы после утверждения Кабинетом Министров.
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Субсидия не будет доступной для тех, кто уже получает государственные выплаты на проживание в размере 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Надеемся, это постановление может быть принято правительством в ближайшее время. Возможно, даже в июле. После нужно будет определенное время для технической реализации постановления. Однако в целом есть надежда, что этот инструмент заработает уже в ближайшие месяцы.
По словам Дарьи Марчак, субсидия на аренду жилья для ВПЛ станет постоянным инструментом поддержки для тех, кто не может самостоятельно покрывать расходы на аренду.