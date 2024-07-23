Как будет работать новая программа

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что программу планируют внедрить в ближайшие месяцы после утверждения Кабинетом Министров.

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Субсидия не будет доступной для тех, кто уже получает государственные выплаты на проживание в размере 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Украины Надеемся, это постановление может быть принято правительством в ближайшее время. Возможно, даже в июле. После нужно будет определенное время для технической реализации постановления. Однако в целом есть надежда, что этот инструмент заработает уже в ближайшие месяцы.

По словам Дарьи Марчак, субсидия на аренду жилья для ВПЛ станет постоянным инструментом поддержки для тех, кто не может самостоятельно покрывать расходы на аренду.

Заметьте! Величина субсидии будет зависеть от дохода семьи. Согласно международной практике, аренда жилья должна составлять не более 30% дохода семьи. Если доход очень низкий, этот процент может быть уменьшен до 15-20%, а иногда даже до 5%, в зависимости от финансовой ситуации семьи.