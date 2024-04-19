Збільшення соцвиплат: хто в Україні отримає до 7 800 гривень допомоги

Сума соціальної допомоги для однієї категорії українців зросла до 7 800 гривень. Це підвищення відбудеться автоматично, тому нікуди звертатися не потрібно.

Хто отримає збільшені розміри соцвиплат

В Україні значно збільшили розмір допомоги дітям загиблих добровольців. Відповідне рішення Кабміну, яке було ухвалено ще у березні, але набуло чинності у квітні.

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Відтак, з 1 квітня розмір виплат для дітей загиблих добровольців збільшили: замість 2 361 гривні на одну неповнолітню дитину платитимуть щомісяця до 7 800 гривень. Проте, якщо вона одна в сімʼї. У випадку, якщо дітей у сім’ї двоє та більше, то розмір виплат на кожну дитину становитиме до 6 100 гривень.

Донедавна через правову неврегульованість діти добровольців отримували виплати нижчі, за виплати для дітей загиблих Захисників та Захисниць України.

Також у Мінсоцполітики зазначили, що діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, якщо у загиблого батька була необхідна кількість страхового стажу.

Пенсія у звʼязку із втратою годувальника

Якщо ж до моменту загибелі страхового стажу у особи було недостатньо, то дитині нараховуватиметься державна соціальна допомога.

Пенсійні виплати по втраті годувальника можуть отримувати члени родини, які втратили особу, яка їх забезпечувала. При цьому отримувачі таких виплат не мають можливості самостійно себе забезпечувати, тобто, вони є непрацездатними.

Непрацездатними членами родини вважаються:

інший з подружжя, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо їм встановлена інвалідність до досягнення 18 років;

діти, які навчаються — до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти — до 23 років;

інший з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Усиновлені діти, а також пасинки та падчерки (якщо вони не отримували аліментів від батьків), також мають право на пенсії по втраті годувальника. Крім того, діти зберігають право на отримання пенсії у разі їх усиновлення.