Чому зростуть пенсії

Українці віком від 70 років отримують спеціальну надбавку до пенсії. Доплата надається, якщо загальна пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.

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Виплата надається за умови, що після її встановлення щомісячний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досягає 10 340,35 гривні,

– пояснюють представники ПФУ.

Така надбавка надається пенсіонеру автоматично, вона додається до основного розміру пенсії. Вікова доплата нараховується у місяць, коли особа досягає вказаного віку.

Яка зараз сума цієї надбавки

Надбавка залежить від віку. Зараз розмір цієї доплати такий:

в осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка не сумується, а лише збільшується. Тобто, пенсіонер у 76 років отримує додатково 456 гривень, а не 300 + 456 гривень.